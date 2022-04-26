Светлана Журова: «Если за встречу с президентом международные спортивные федерации введут персональные санкции, это будет верх абсурда»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о встрече олимпийцев в президентом России Владимиром Путиным.

«К нашим олимпийцам и так применены санкции, они не могут выступать на международных соревнованиях. Но если за встречу с президентом России международные спортивные федерации введут персональные санкции, это будет верх абсурда.

Я не думаю, что такое будет, но даже такой сценарий не стоит исключать. Сейчас от них можно ожидать что угодно — нужен любой повод, чтобы оправдать незаконные дисквалификации российских спортсменов.

Могут зацепиться за выступления, слова или просто за присутствие на мероприятии, как это было с Женей Рыловым. Но не надо путать: встреча олимпийцев с президентом — это традиционное мероприятие, она всегда бывает после окончания . Это торжественное награждение, это нормально.

Было бы наоборот странно, если бы спортсмены не пошли на эту встречу», — сказала Журова.