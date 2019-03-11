Президент IBU об обысках у Логинова: «Все вопросы к итальянской полиции, мне самому это не по душе»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками итальянской полиции в номере на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

«Ситуация с Логиновым? Мы не инициировали ничего. У BIU есть своя система управления. Независимая. Вам нужно спрашивать итальянскую полицию о рейде, они несут за него ответственность.

Мне самому это все не по душе. Хочу, чтобы мы сосредоточились на спорте. Извиниться перед Логиновым? Это вопрос все же к итальянской полиции.

Не могу сказать, что разобрался во всех нюансах этой ситуации. Логинов понес наказание и может выступать на любых соревнованиях.

Могу только отметить, что каждый должен уважать факт, что Логинов уже был достаточно наказан.

Полагаю, что это все чересчур. Но за произошедшее в Италии несет ответственность полиция. А мы ведем и будем вести диалог с » , – рассказал Далин в эфире «Матч ТВ».

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

Первый подиум Логинова – чудо: Фуркад и Тарьей Бо тепло поздравляют, шутят с ним, Саша улыбается – не верится, но это было