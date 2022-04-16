Эмильен Жаклен: «Когда я плохо выступаю, мне очень стыдно, я разочаровываю людей, которые болеют за меня. Я бичую себя и опускаюсь ниже и ниже»

Трехкратный чемпион мира по биатлону рассказал о психологических проблемах в прошедшем сезоне.

«Думаю, об этом важно говорить. Я плохо справляюсь с поражениями. С тех пор, как я стал чемпионом мира, я чувствую, что обязан многим людям и в первую очередь самому себе.

Типичный тому пример – Оберхоф, где я был в желтой майке, но у меня ничего не получалось на лыжне. У меня возникло чувство стыда и ощущение, что я не на своем уровне. Когда я плохо выступаю, мне очень стыдно, я разочаровываю людей, которые болеют за меня и многого от меня ждут. Я бичую себя и опускаюсь ниже и ниже.

Я человек, который очень много работает. Наш спорт требует ежедневных усилий с 1 мая по 21 марта. Когда я добиваюсь успеха, то говорю себе, что так и должно быть, что я работаю для этого. А когда у меня случаются плохие гонки, я убеждаю себя, что это ненормально», – сказал Жаклен.