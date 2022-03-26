Эмильен Жаклен: «Лично для меня год был очень сложным. Я обещал себе добиться успеха в личных гонках на Олимпиаде, но не смог»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался об итогах сезона-2021/22.

Спортсмен занял пятое место в общем зачете Кубка мира и выиграл два серебра на Олимпиаде в Пекине – в мужской и смешанной эстафетах.

«Лично для меня этот год был очень сложным. Я обещал себе добиться успеха в личных гонках на Олимпиаде, обещал себе преодолеть сложные обстоятельства, но не смог.

Однако все еще рад, что я боролся и что решил проблемы с оружием, которые у меня были на тот момент.

Могу только поблагодарить своих партнеров, семью, друзей, персонал, врачей и тренеров, которые старались делать для меня все лучшее.

Сейчас пришло время отдохнуть, а остальное – дело времени. Спасибо за вашу доброту и поддержку, я чувствую, что удача придет», – сказал Жаклен.