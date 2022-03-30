Фийон-Майе, Пападакис и Сизерон награждены орденом Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Встреча прошла в Елисейском дворце в Париже. Президент наградил орденом Почетного легиона олимпийских чемпионов в танцах на льду Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона и двукратного победителя Игр в биатлоне Кентена Фийона-Майе.
Знаки отличия также получили серебряные призеры мужской эстафеты в биатлоне Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Фабьен Клод и другие спортсмены.
Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы
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