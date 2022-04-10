Круглов об отстранении российских биатлонистов: «Пропуск сезона – возможность в спокойной обстановке начать подготовку к следующим Олимпийским играм»

Четырехкратный чемпион мира по биатлону поделился мнением о санкциях в отношении российского биатлона.

– Почему IBU так спешит нас отстранить?

– Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьезное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене.

Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон – это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта.

– Елена Вяльбе говорит, что пропуск хотя бы одного международного сезона станет для российских лыжников большим шагом назад. А для биатлонистов?

– Сложно с ней не согласиться. Но я сторонник того, что любая кризисная ситуация – это в том числе и возможность для роста. Нужно стараться искать плюсы.

Если к проблеме подходить с этой точки зрения, то пропуск сезона – возможность в спокойной обстановке, без запредельной соревновательной нагрузки и давления со стороны болельщиков начать подготовку к следующим Олимпийским играм.

Плюс внутренние соревнования – отличный шанс начать формировать у спортсменов психологию победителя. Ребятам и девушкам нужно прибавлять в уверенности. А впоследствии переносить этот опыт на международные старты.

– То есть они привыкнут побеждать?

– Да, бороться за первое место в каждой гонке. Это всегда придает уверенности.

– По накалу борьбы соревнования все равно будут не такими, как этапы Кубка мира. Откуда черпать мотивацию спортсменам?

– С ней проблем быть не должно. Помните изречение Соломона: «И это пройдет». Вопрос – когда. Даже если мы не вернемся на мировую арену в первый постолимпийский год, ничего критичного произойти не должно.

Есть возможность полностью сосредоточиться на подготовке. Выполнить запланированную работу без страха за ошибку на кубковых стартах, чемпионате мира и критику болельщиков. Важно четко сформулировать эти тезисы и донести до спортсменов.

Уверен, тренерский штаб сможет объяснить ребятам, что ничего страшного не происходит. Это может стать окном возможностей, которым нужно пользоваться.

– Владимир Драчев предложил по окончании сезона распустить сборную России за ненадобностью. Это популизм, чтобы угодить регионам, или идея имеет здравый смысл?

– В спорте двигатель прогресса – конкуренция. Лучшие спортсмены должны тренироваться вместе. Есть и еще один момент – передача опыта. Мы не молодеем, и те ребята, которые сегодня являются лидерами команды – Логинов, Латыпов, Цветков, Бабиков, – скорее всего, входят в свой заключительный олимпийский цикл.

Поэтому очень важно дать возможность нашей молодежи, которую так или иначе начнут подключать к основной команде, вобрать в себя все лучшее, что есть у старшего поколения, и продолжить те традиции, которыми славится российский биатлон, – сказал Круглов.