Доктор публичного права о Симоне Фуркаде: «Непривычно видеть человека, рвущего французский флаг ради русского»

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко поделилась мнением о комментариях чемпиона мира из Франции Симона Фуркада, который поддержал российских биатлонистов после их отстранения.

– В российских медиа история с Симоном Фуркадом широко обсуждалась. Насколько громкой она была во Франции?

– В принципе, это очень громко для Франции. Непривычно видеть человека, который является публичным лицом, рвущего французский флаг. Тем более для того, чтобы сделать русский флаг. Особенно сейчас. Поэтому было много реакций, в основном они очень негативные в отношении этого человека.

В результате он дал еще одно интервью, но на этот раз французским СМИ, чтобы объясниться. Там он рассказал, что это был спонтанный жест, потому что, по его мнению, российские спортсмены не поддерживают операцию на Украине и не свободны, что у них выбора нет. Поэтому их надо поддерживать, а не изолировать.

Его напрямую спросили, как он относится к России и к операции на Украине, потому что на Западе принято высказываться по этому вопросу. Он сказал, что не поддерживает операцию.

Поэтому с ним ничего не случится. Все в порядке. Сначала он отреагировал как человек, а потом понял, что времена сейчас другие, что если он хочет остаться на своем рабочем месте (Фуркад работает с юниорской сборной Франции – Sports.ru), то ему нужно сделать шаг назад. Он его сделал, – сказала Беше-Головко.

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