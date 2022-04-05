Сборная России по биатлону будет сотрудничать с новым экипировщиком

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что сборная России заключит контракт с новым экипировщиком.

«Что касается экипировки, то 30 апреля у нас закончится контракт со швейцарской компанией KV+. У нас еще в феврале были договоренности, что мы заканчиваем контракт.

Есть намерения подписать контракт с российской компанией TS-SPORT. Она на территории России является дистрибьютором нескольких европейских брендов. В том числе чешская компания, которая является официальным экипировщиком Международного союза биатлонистов.

Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, они подтвердили свою намеренность. Будут полностью экипировывать наши команды и безвозмездно. Считаю, что это хорошее сотрудничество.

Что касается проблем по оружию и патронам, то они, возможно, будут. Как минимум, это все немного подорожает. Но с определенной регулярностью у нас проходят совещания с Минспортом и Правительством Российской Федерации по импортозамещению.

В этом плане у нас есть завод «Калашников», который выпускает оружие для биатлона. Есть заводы, которые выпускают патроны. Надеюсь, что продолжим сотрудничество по тому инвентарю, с которым работали ранее», – сказал Майгуров.