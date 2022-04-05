Виктор Майгуров: «В Пекине хотелось большего, добавили многим и себе седых волос. В целом я рад итогам сезона»

резидент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил итоги сезона для национальной сборной.

«Мы начинали сезон осторожно. Боролись за медали в каждой гонке, в том числе и на Олимпиаде. В Пекине хотелось большего, добавили многим и себе седых волос. Есть небольшая неудовлетворенность от результатов.

Общались с Еленой Вяльбе, она сказала, что биатлонисты на подступах к золоту. Она точно знает, о чем говорит.

В целом я рад итогам сезона. Тренеров всех оценили удовлетворительно, я с оптимизмом смотрю в будущее», – сказал Майгуров.