Миронова о фотосессии с олимпийскими медалями: «Я люблю фотографироваться, я же звезда. Шучу, конечно»

Российская биатлонистка пошутила о фотосессии с олимпийскими медалями, рассказала о любви к пению и планах на конец сезона.

– Недавно в Тюмени у вас прошла фотосессия с олимпийскими медалями. Как относитесь к таким мероприятиям?

– Да, это как раз было вчера и получилось все очень круто. Я люблю фотографироваться, я же звезда. Я шучу, конечно. Но если говорить серьезно, то мне нравятся такие мероприятия. Все было оформлено очень красиво, и мне понравились фотографии.

– Вы после эстафеты и сегодня пели на пьедестале гимн. Знаете его наизусть?

– Конечно. Я думаю, что каждый житель нашей страны знает наизусть эти строчки, которые звучат, когда ты стоишь на пьедестале. С этим проблем нет никаких. Конечно, все знают слова.

– А вообще вы любите петь?

– Я очень люблю петь, и я думаю, что многие видели, как я пела. Но обычно я делаю это под музыку и считаю, что делаю это неплохо.

– Окружающие как реагируют? Им нравится?

– Они не слышат даже. Они выходят из комнаты, когда я пою, ха-ха.

– Как планируете отдыхать и восстанавливаться после окончания сезона?

– Планов много. Сейчас мы еще не восстанавливаемся. Сначала надо откатиться. Я планирую пробежать Югорский марафон, если все будет в порядке, но пока он в планах есть. Также нужно будет сделать закатку и уже немного отдохнуть, а потом начинать новый сезон. В этом плане у нас все как всегда.

– Закатываться будете на Югорской земле?

– Скорее всего, так, – сказала Миронова.