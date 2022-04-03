Миронова о фотосессии с олимпийскими медалями: «Я люблю фотографироваться, я же звезда. Шучу, конечно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова пошутила о фотосессии с олимпийскими медалями, рассказала о любви к пению и планах на конец сезона.
– Недавно в Тюмени у вас прошла фотосессия с олимпийскими медалями. Как относитесь к таким мероприятиям?
– Да, это как раз было вчера и получилось все очень круто. Я люблю фотографироваться, я же звезда. Я шучу, конечно. Но если говорить серьезно, то мне нравятся такие мероприятия. Все было оформлено очень красиво, и мне понравились фотографии.
– Вы после эстафеты и сегодня пели на пьедестале гимн. Знаете его наизусть?
– Конечно. Я думаю, что каждый житель нашей страны знает наизусть эти строчки, которые звучат, когда ты стоишь на пьедестале. С этим проблем нет никаких. Конечно, все знают слова.
– А вообще вы любите петь?
– Я очень люблю петь, и я думаю, что многие видели, как я пела. Но обычно я делаю это под музыку и считаю, что делаю это неплохо.
– Окружающие как реагируют? Им нравится?
– Они не слышат даже. Они выходят из комнаты, когда я пою, ха-ха.
– Как планируете отдыхать и восстанавливаться после окончания сезона?
– Планов много. Сейчас мы еще не восстанавливаемся. Сначала надо откатиться. Я планирую пробежать Югорский марафон, если все будет в порядке, но пока он в планах есть. Также нужно будет сделать закатку и уже немного отдохнуть, а потом начинать новый сезон. В этом плане у нас все как всегда.
– Закатываться будете на Югорской земле?
– Скорее всего, так, – сказала Миронова.