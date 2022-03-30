Юрий Каминский: «Работа Крюкова в сборной России по биатлону – это пока из области фантастики. Его хотят оставить китайцы»

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что приход в тренерский штаб олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиты Крюкова маловероятен. 

Ранее о такой возможности говорил сам Крюков, который сейчас работает тренером сборной Китая. 

«Он сейчас ведет переговоры с китайцами, они очень хотят его оставить, поэтому в нынешней ситуации он, скорее всего, будет работать в Китае.

Если не договорится, то мы можем ему предложить поработать в биатлоне. Но это пока больше из области фантастики, научной, но фантастики», – сказал Каминский. 

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