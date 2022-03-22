Зигфрид Мазе: «Работать с менее сильной командой, чем норвежская, – не то, чего я сейчас хочу. В 2026 вернусь к этому вопросу»

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Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе прокомментировал решение продлить контракт с норвежской командой до 2026 года. 

«Я не колебался. Так как я живу во Франции, мне нужно было знать, готовы ли в команде к моим условиям. Поскольку вопросов не было, я решил остаться. 

В команде отличная атмосфера. С моим коллегой Эгилем Кристиансеном и тренерами женской сборной у нас хорошее сотрудничество. Я хочу продолжать и не останавливаться на достигнутом.

Уехать сейчас было бы некрасиво, так как в команде ожидается много молодежи. 

Работать с менее сильной командой – это не то, чего я сейчас хочу. В 2026 году, спустя 10 лет в сборной Норвегии, я вернусь к этому вопросу», – сказал Мазе. 

Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен продлили контракты со сборной Норвегии до 2026 года

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