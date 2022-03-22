Йоханнес Бо: «Я супермотивирован. Планирую серьезно поработать над собой и быть готовым к следующему сезону как в старые добрые времена»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о своих дальнейших планах.

«Я хочу быть на тех же местах, где был на Олимпиаде и на Кубке мира, но с еще большей частотой. Для этого предстоит поработать, чего я с нетерпением жду. Я супермотивирован», – заявил биатлонист.

С мая прошлого года Йоханнес с женой и сыном живет в городе Конгсвингер. В ближайшее время семья переедет в новый дом, который пока не достроен.

«Я действительно с нетерпением жду этого – когда все встанет на свои места. Я планирую серьезно поработать над собой и быть готовым к следующему сезону как в старые добрые времена», – отметил он.

«Когда они переедут, в семье станет спокойнее. Пока возились с детьми, переездами и собирали вещи, был большой беспорядок. Разобравшись с этим, им станет гораздо проще», – добавил отец спортсмена Клемент Бо.

«Многие задавались вопросом, что мы делали в Шушене (в январе перед Олимпиадой в Пекине биатлонист проводил там время с семьей – Sports.ru).

Но если вкратце, то мы занимались домашней готовкой и разговаривали о биатлоне. Он (Йоханнес) переключился на семейную жизнь. Ему удалось хорошо потренироваться и выспаться», – рассказал Клемент Бо.

«Кто сейчас лучший биатлонист мира – я или Фийон-Майе? Сейчас это Кентен, но даже когда все биатлонисты в лучших кондициях, обогнать меня могут немногие. На такую форму я рассчитываю», – заключил спортсмен.