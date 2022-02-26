Валерий Польховский: «Решение IBU о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом было неожиданным. Если выступать в таком статусе, то лучше не ездить»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе российских спортсменов.

На соревнованиях под эгидой IBU не будет звучать гимн страны, биатлонисты также не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Решение IBU было принято на фоне ситуации с Украиной.

«Конечно, решение IBU о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом было неожиданным для меня.

То, что СБР принял решение о том, что наши спортсмены не поедут на соревнования, наверное, это правильно. Если выступать в таком статусе, то лучше не ездить. Время расставит все точки над «i», – сказал Польховский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Российские биатлонисты не выступят на оставшихся этапах Кубка мира из-за решения IBU о нейтральном статусе