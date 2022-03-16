Дмитрий Васильев: «Думаю, со следующего сезона с высокой вероятностью на международные соревнования вернуться не получится»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о будущем российского биатлона.

Ранее Международный союз биатлонистов отстранил российских биатлонистов от выступления на международных соревнованиях под эгидой организации.

«Думаю, что со следующего сезона с высокой вероятностью вернуться не получится, потому что так быстро вопросы не решаются.

Кроме того, многое будет зависеть от ближайшего решения исполкома Международного союза биатлонистов о как минимум приостановке членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в . Хотя это незаконно, потому что в конституции IBU нет таких пунктов.

Но если будет принято такое решение, то на быстрое возвращение в международную биатлонную семью рассчитывать не приходится.

Впрочем, сначала дождемся этого решения, а после можно будет строить какие-то планы», – сказал Васильев.