Дмитрий Васильев: «Думаю, со следующего сезона с высокой вероятностью на международные соревнования вернуться не получится»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о будущем российского биатлона. 

Ранее Международный союз биатлонистов отстранил российских биатлонистов от выступления на международных соревнованиях под эгидой организации. 

«Думаю, что со следующего сезона с высокой вероятностью вернуться не получится, потому что так быстро вопросы не решаются. 

Кроме того, многое будет зависеть от ближайшего решения исполкома Международного союза биатлонистов о как минимум приостановке членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в IBU. Хотя это незаконно, потому что в конституции IBU нет таких пунктов.

Но если будет принято такое решение, то на быстрое возвращение в международную биатлонную семью рассчитывать не приходится.

Впрочем, сначала дождемся этого решения, а после можно будет строить какие-то планы», – сказал Васильев. 

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