Екатерина Юрлова: «Если бы Олимпийские игры в Пекине стартовали на месяц позже, думаю, у меня бы все получилось»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова рассказала о том, почему пропустила олимпийский сезон.

– В июне у вас родилась вторая дочь. Насколько реально было за короткий срок подготовиться к Играм в Пекине?

– Я верю во все, что делаю. Процесс застопорили объективные обстоятельства: пандемия и связанные с ней ограничения. Я была готова приступить к тренировкам почти сразу после рождения Арины, но не смогла приехать мама, чтобы помочь с детьми.

Мы запрашивали для нее визу с 20 июля, а ее дали на месяц позже. Поэтому планы изменились, тренировки в Австрии пришлось отменить, занималась только в России, под Санкт-Петербургом.

– Тренеры сборной России согласовывали с вами план?

– Они со мной не связывались. В начале сезона, когда команда была в Эстерсунде, пообщалась с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, провели конференцию по Zoom c девушками из национальной команды. Было приятно всех увидеть, пообщаться.

О том, что мне надо выполнить общие критерии отбора в команду, начиная с выступления на Кубке России, узнала из новостей в интернете. К сожалению, не удалось выехать на «Ижевскую винтовку», как планировалось.

Причины две: ограничения, связанные с пандемией, и тот факт, что не перешли со второй дочкой на искусственное вскармливание, как планировалось. Не хотела везти пятимесячного ребенка в Ижевск, в такой ситуации я мыслями была бы не в спорте.

– Через день после старта Игр в Пекине вы выиграли забег на 34 километра на Токсовском марафоне. Подводили пик формы к Пекину-2022?

– Если бы Олимпийские игры стартовали на месяц позже, думаю, у меня бы все получилось. В феврале я действительно в хорошей форме, да и люблю бегать марафоны, – сказала Юрлова.