Екатерина Юрлова: «Я несколько лет готовилась отдельно, но никогда не было проблем с тренерами сборной. Не может один специалист одинаково подготовить всех в команде»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о подходе к тренировкам.

– У вас есть мнение насчет вечной дилеммы: личный тренер или командный?

– Каждый спортсмен имеет право выбора, исходя из наибольшей пользы. Мне не очень нравится, когда все выносится на публику и искусственно заостряется. Никакого противостояния в том, кто лучше подготовит спортсмена, не существует.

От этого в выигрыше все, включая его самого, тренеров и команду. Медали завоевываются для себя, для них, для страны. Если удалось, значит, подход был правильным, кто бы спортсмена ни тренировал. Пусть даже он вообще был на самоподготовке.

Копаться в данной теме, особенно не зная деталей, не самый правильный ход. «Этот тренер ничего не сделал, а тот внес главный вклад...» Слишком тонкие материи, чтобы их ворошить. Я тоже несколько лет готовилась отдельно, но у меня никогда не было проблем с тренерами сборной.

Каждый что-то советовал, делился опытом, и эти маленькие подсказки порой были действительно ценными, влияющими на результат. А сейчас слышим: «Если ее готовил другой тренер, значит, этот вообще не тренер». Неправда, не согласна.

Не может один специалист одинаково подготовить всех спортсменок в команде, твердо в этом уверена. Зато нетактичное обсуждение вбивает клин между людьми, и хуже от этого становится всем. Тот же Михаил Шашилов с его огромным опытом имеет право подсказывать, по чьим бы планам ни готовились Кристина (Резцова) или Ульяна (Нигматуллина). Остальное решать самому спортсмену, отталкиваясь от результатов и обстоятельств.

– Как, интересно, обстоит с этим у иностранцев?

– Однажды присутствовала на тренировочном мероприятии норвежек, лет пять назад это было. Удивило, что в рамках занятия каждая выполняла свое личное задание. Одна каталась классикой, другая коньком, третья бесшажным ходом, четвертая только ногами, без палок. Но в течение сбора были и общие тренировки, когда все делали схожую работу.

С силовой подготовкой то же самое: кто-то занимался со штангой, кто-то с резинками или собственным весом. Вроде бы все вместе, но у всех разный план. В нашей сборной с таким не сталкивалась. Правда, о двух последних сезонах, которые пропустила, судить не могу, – рассказала Юрлова-Перхт.