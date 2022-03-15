Дмитрий Васильев: «Старшим тренером и в мужской, и в женской команде должен быть исключительно биатлонист»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о подготовке сборной России по биатлону к следующему сезону.

«Во-первых, надо объединить работу тренерского коллектива. Свое мнение я высказывал на протяжении последних двух лет. Я бы акцентировал внимание на том, что старшим тренером и в мужской, и в женской команде должен быть исключительно биатлонист.

Что касается отдельных направлений, то лыжники могут отвечать за выносливость, а к стрелковой работе надо привлекать «пулевиков», которые могут увидеть многие ошибки свежим взглядом и привнести свежую кровь. Это очень важно.

Конечно, о персоналиях предстоит еще подумать, но важно жить не только сегодняшним днем и готовиться к следующей Олимпиаде, которая вполне реальна.

Надеюсь, будет создан рабочий коллектив, который сможет подготовить к следующей Олимпиаде в Италии конкурентную команду, способную дать бой всем лидерам», – сказал Васильев.