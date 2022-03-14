Дмитрий Васильев: «Нужно подумать, как сделать соревнования в России престижными. Нужна помощь государства, необходимо создавать призовой фонд»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российским биатлонным соревнованиям нужна поддержка государства.

Сейчас в Уфе проходят гонки Кубка и чемпионата России с участием белорусских биатлонистов.

«Конечно, как Кубок мира может заменить региональное мероприятие? Мы все прекрасно все понимаем. Я не сторонник отчаиваться и опускать руки, это хорошая возможность, чтобы переформатироваться, подумать, в каком формате стоит биатлон развивать в России.

Нужно подумать, как сделать соревнования в России настолько престижными, чтобы в них интересно было поучаствовать представителям других стран. Без поддержки государства это сделать невозможно.

В советское время мы так много на Кубке мира не выступали, потому что задачи были другие, да и государство не могло так свободно раскидываться иностранными деньгами. Было много внутренних соревнований, которые были интересные, насыщенные.

Чтобы попасть на «Ижевскую винтовку», надо было пройти несколько региональных мероприятий, в каждой гонке стартовало по 150 человек. Все это можно возродить, почему нет? Это будет дополнительным толчком к развитию биатлона у нас в стране. Нужна хорошая помощь государства, необходимо создавать призовой фонд.

Спортсмены встали перед дилеммой: заканчивать карьеру или продолжать, но в каком качестве. Для них было бы очень интересно, если бы какая-то финансовая заинтересованность появилась. Все предпосылки к тому, чтобы выйти на качественно новый уровень, есть, нужно спокойно сесть, подумать и создать нечто», – сказал Васильев.

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