Дмитрий Васильев: «Все идет к тому, что россиян и белорусов исключат из Международного союза биатлонистов. Надо учиться жить по-другому»

Двукратный олимпийский чемпион считает, что Россию и Беларусь могут лишить членства в Международном союзе биатлонистов ( ).

«Нам надо постепенно учиться жить по-другому. Думаю, все идет к тому, что нас и белорусов, скорее всего, исключат из Международного союза биатлонистов. Я считаю, что это незаконно. Потому что спортсмены и тренеры не нарушили ни одного пункта конституции IBU.

Дисквалифицировать по национальному признаку спортсменов и спортивные федерации – это за гранью понимания. Это все печально не только для нас, но и для всего мирового биатлона. Конечно, эти соревнования уже не будут такими полноценными. В принципе они могут раздать друг другу медали, даже не выступив.

Допустим, французам и норвежцам раздали, ну и одну какую-нибудь медаль шведам, одну – немцам. Так что постепенно эти соревнования будут деградировать. Опять же, нам нужно учиться жить по-новому, создавать свои соревнования. Не надо искать какую-то альтернативу. Просто свои соревнования и все.

Вообще спорт должен оставаться вне политики. Мы просто должны создавать спортсменам условия, при которых они бы показывали свои выдающиеся результаты.

Но для этого надо подумать чиновникам от спорта. Поддержка от государства, конечно, должна быть, чтобы спорт радовал болельщиков и был позитивный настрой», – сказал Васильев.