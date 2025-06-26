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Норвежские биатлонисты проводят высокогорный сбор в Италии

Норвежские биатлонисты проводят сбор в Италии.

В середине июня сборная Норвегии начала двухнедельные сборы в условиях высокогорья. Всего в межсезонье планируется провести серию их трех тренировочных сборов в таких условиях.

На прошлой неделе спортсмены тренировались в Ливиньо, сосредоточившись на лыжероллерах и велотренировках. Вторую неделю команда проведет на перевале Лаваце на высоте 1800 метров.

«В Ливиньо главной целью были физическая подготовка и адаптация к высокогорью. Мы всего дважды побывали на стрельбище.

На этой неделе акцент сместится. Учитывая высоту над уровнем моря, мы продолжим уделять внимание физической стороне, но больше времени будем проводить на огневом рубеже, тренируясь с умеренной интенсивностью и основное внимание уделяя стрельбе.

Конечно, сейчас самое важное – попадать по мишеням. Не страшно, если на стрельбу уйдет минута или даже больше», – рассказал тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: IBU
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