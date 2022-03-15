Юрий Кашкаров: «Выступление в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России сборная Беларуси жен Кубок России сборная Беларуси Юрий Кашкаров Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров поделился впечатлениями от гонок открытого Кубка и чемпионата России в Уфе.

– Зрелище, конечно, плачевное. Наши биатлонисты совершенно не готовы выступать. Отношение к спорту у них какое-то странное. Все ждут международных соревнований, а на внутрироссийских стартах хорошо выступать не надо. Не готовятся к турнирам, отсюда и такой результат. Белорусы, которые в целом слабее, выступают в Уфе гораздо лучше.

– Ждать международных соревнований, возможно, придется долго.

– В том-то и дело. Поэтому надо настраиваться на наш внутренний календарь. Это же замечательная возможность поднять интерес к российским соревнованиям.

На международные поедут сильнейшие, а это совсем небольшая часть биатлонистов. Но у нас же в России тоже есть соревнования, на которых надо выступать и радоваться болельщиков, мечтающих воочию увидеть спортсменов. Выступление же в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя.

– Ввиду того, что наш биатлон под санкциями, Юрий Каминский предложил двигаться на восток, проводить Евразиады. Как вам идея?

– Хорошая мысль. Надо поднимать уровень внутренних соревнований, привлекать всех желающих. Приедут те, кто поддерживает нашу страну. Надо понимать, что у нас сейчас есть уникальная возможность сделать внутренние соревнования не хуже, чем Кубок мира, – сказал Кашкаров.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные