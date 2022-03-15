Юрий Кашкаров: «Выступление в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя»

Олимпийский чемпион по биатлону поделился впечатлениями от гонок открытого Кубка и чемпионата России в Уфе.

– Зрелище, конечно, плачевное. Наши биатлонисты совершенно не готовы выступать. Отношение к спорту у них какое-то странное. Все ждут международных соревнований, а на внутрироссийских стартах хорошо выступать не надо. Не готовятся к турнирам, отсюда и такой результат. Белорусы, которые в целом слабее, выступают в Уфе гораздо лучше.

– Ждать международных соревнований, возможно, придется долго.

– В том-то и дело. Поэтому надо настраиваться на наш внутренний календарь. Это же замечательная возможность поднять интерес к российским соревнованиям.

На международные поедут сильнейшие, а это совсем небольшая часть биатлонистов. Но у нас же в России тоже есть соревнования, на которых надо выступать и радоваться болельщиков, мечтающих воочию увидеть спортсменов. Выступление же в Уфе членов сборной и даже новоиспеченных медалистов Олимпийских игр иначе как позорным назвать нельзя.

– Ввиду того, что наш биатлон под санкциями, Юрий Каминский предложил двигаться на восток, проводить Евразиады. Как вам идея?

– Хорошая мысль. Надо поднимать уровень внутренних соревнований, привлекать всех желающих. Приедут те, кто поддерживает нашу страну. Надо понимать, что у нас сейчас есть уникальная возможность сделать внутренние соревнования не хуже, чем мира, – сказал Кашкаров.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?