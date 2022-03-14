Трехкратный призер Олимпийских игр Доминик Виндиш завершит карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене

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Итальянский биатлонист Доминик Виндиш завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене. 

«Я счастлив уйти, находясь в отличной форме. Масс-старт на Олимпийских играх (Виндиш занял 5-е место) был своего рода подведением итогов моей карьеры. 

Теперь, когда я все обдумал, я вижу, что проекты, которые запланировал на будущее, кажутся мне большей мотивацией, чем еще один сезон в качестве спортсмена», — цитирует Виндиша IBU. 

Виндишу 32 года, он является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира в масс-старте, обладателем серебра и бронзы ЧМ. Также на его счету 5 медалей на этапах Кубка мира (2-0-3). 

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