Трехкратный призер Олимпийских игр Доминик Виндиш завершит карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене

Итальянский биатлонист завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене.

«Я счастлив уйти, находясь в отличной форме. Масс-старт на Олимпийских играх (Виндиш занял 5-е место) был своего рода подведением итогов моей карьеры.

Теперь, когда я все обдумал, я вижу, что проекты, которые запланировал на будущее, кажутся мне большей мотивацией, чем еще один сезон в качестве спортсмена», — цитирует Виндиша IBU.

Виндишу 32 года, он является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира в масс-старте, обладателем серебра и бронзы ЧМ. Также на его счету 5 медалей на этапах Кубка мира (2-0-3).