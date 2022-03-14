Расписание десятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

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С 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене пройдет десятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира по биатлону-2021/22

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Расписание гонок

17 марта, четверг

Спринт, женщины

17:45

18 марта, пятница

Спринт, мужчины

17:45

19 марта, суббота

Гонка преследования, женщины

14:50

Гонка преследования, мужчины

17:00

20 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

14:50

Масс-старт, мужчины

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Этап не будут транслировать на российском телевидении.

Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022

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