Расписание десятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

С 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене пройдет десятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира по биатлону-2021/22
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Расписание гонок
17 марта, четверг
Спринт, женщины
17:45
18 марта, пятница
Спринт, мужчины
17:45
19 марта, суббота
Гонка преследования, женщины
14:50
Гонка преследования, мужчины
17:00
20 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
14:50
Масс-старт, мужчины
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Этап не будут транслировать на российском телевидении.