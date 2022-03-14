Кристина Резцова: «После первого рубежа сказала себе, что не буду сдаваться. Больше расстроилась из-за промаха на стойке, чем из-за первой лежки»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (3-е место).

«Я тоже думала, что установка сломалась (о пяти промахах – Sports.ru). Но мне сказали, что все выстрелы были под белое. Я не знаю, что произошло. Сделала поправку в два щелчка, это какие-то два миллиметра, и потом стреляла в ноль. Пока это необъяснимо, судя по всему – мой какой-то косяк, я не знаю.

Я сразу сказала себе, что не буду сдаваться, потому что первый рубеж такой разминочный, после него может случиться все, что угодно. Моей задачей было собраться, а не разобраться. Я больше расстроилась из-за одного промаха на стойке, чем из-за первой лежки.

Сегодня хорошо себя чувствовала, лучше, чем на спринте. Разогналась, почувствовала кондиции, так что все в порядке.

Я не переставала тренироваться и готовиться, так что, думаю, на чемпионате России буду в достойной форме», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».