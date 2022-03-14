Светлана Миронова: «У меня абсолютное непонимание того, что произошло. Пять промахов – так не должно быть»

Теги сборная России жен чемпионат России Светлана Миронова Биатлон

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (7-е место).

«У меня абсолютное непонимание того, что произошло. Я работала так, что четко видела мушку в мишени. Мне нужно разобрать этот рубеж и понять, почему было пять промахов – так не должно быть.

Самочувствие было неплохое. Даже последний круг прошла так, что не упала на финише и не лежала долго, как бывало обычно.

Надеюсь, что получится разобраться со стойкой и все будет в порядке», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные