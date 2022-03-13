Дмитрий Васильев: «Планирует ли Юрлова менять спортивное гражданство? Нет, конечно. В этом нет смысла, потому что в Европе русофобия зашкаливает»

Теги сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, как ситуация с отстранением сборной России может сказаться на чемпионке мира Екатерине Юрловой-Перхт.

– Собирается ли Екатерина Юрлова приостанавливать карьеру в связи со сложившейся ситуацией в отношении российских спортсменов?

– События никаким образом не влияют на ее карьеру. Более того, Екатерина собирается выступить на чемпионате России полностью со всей программой. Она как раз настроена очень оптимистично.

– Планирует ли Екатерина менять спортивное гражданство?

– Нет, конечно. Я думаю, в этом нет никакого смысла, потому что сейчас в Европе русофобия просто зашкаливает. Там сейчас в принципе неважно, на чьей стороне условно находится человек.

Его принадлежность и родство уже подразумевает то, что он изгой в Европе, – заявил Васильев.

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