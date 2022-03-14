Юрий Каминский: «Разница в уровне подготовке между россиянами и белорусами есть. Белорусы сразу после Олимпийских игр уехали на сборы в Рамзау, а мы распустили»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от начала пасьюта на чемпионате России в Уфе.

«Если судить по тренировкам, то физическое состояние у спортсменов достаточно неплохое, не идеальное, но можно показывать достойные результаты.

В спринте все совпало: плохая работа лыж, не очень удачная смазка, много факторов, получились такие результаты. Уфимские спортсмены немного перегорели возможно.

На старте у Смольского комфортный запас, но все будет зависеть от первых двух рубежей. У Бабикова и Латыпова все просто, надо догонять, отыгрывать.

Разница в уровне подготовке между россиянами и белорусами есть. Белорусы сразу после Олимпийских игр уехали на сборы в Рамзау, а мы распустили. Это сказывается, особенно в первых стартах.

Постепенно ребята будут приходить в чувство. В целом они выглядят неплохо, но сочетание стрельбы и бега – это тонкая грань, которая часто ломается», – сказал Каминский.