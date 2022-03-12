Юрий Каминский: «Латыпова сейчас «танцуют все». Все эти дни ему было не до спорта, не до тренировок, что мы и увидели в сегодняшней гонке»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о форме спортсменов после Олимпиады.

– Спортивный сезон продолжается, мужская команда приехала на сбор в Уфу 4 марта. Приехали обе группы. Вы работали все вместе или как в подготовительный период – порознь?

– Сбор мы провели совместный, но, естественно, каждый тренер работал со своими биатлонистами и по своим планам. Но, увы, поработать серьезно со спортсменами возможности не было: сбор очень короткий и приезжали они в разные дни.

Главной задачей, конечно, была необходимость немножко привести их в чувство, одних после всех региональных торжеств, других – после длительного возвращения домой из Европы, где они готовились к Кубку IBU.

– В каком состоянии была команда? Долго ли пришлось собирать лидеров к работе после олимпийских чествований и торжеств?

– Трудно сейчас пришлось возвращаться Латыпову. Его сейчас, как говорится, «танцуют все», что в Башкирии, что в Самаре. И ему все эти дни было совсем не до спорта, не до тренировок. Что, собственно, в сегодняшней гонке мы и увидели.

– А работали ребята нормально на тренировках?

– На тренировках они всегда хорошо работают. Выходят и все отрабатывают как надо. Да и пробежать настраивались хорошо. Особенно Латыпов и Бабиков – все-таки выступают в своем регионе и для них важно хорошо выглядеть перед своими болельщиками, – сказал Каминский.