Светлана Миронова: «Сегодня у меня была безупречная лежка, чему я очень рада. Стоя немного не справилась с состоянием, потому что месяц не было стартов»

Биатлонистка Светлана Миронова оценила свой результат на Кубке России в Уфе, где она заняла седьмое место.

«Понемногу все восстанавливается, приходит на свое место. Привыкаю.

Я смотрела на табло после рубежа – это была единственная информация, которую я получала. На этом все.

Сегодня у меня была безупречная лежка, чему я очень рада. Стоя немного не справилась с состоянием, потому что месяц не было стартов. Меня радует, что я возвращаюсь к себе. Несмотря на то, что это Кубок России, я чувствую себя совсем по-другому, и мое состояние становится лучше.

Хочу поблагодарить организаторов за соревнования. Тут такой праздник, много болельщиков», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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