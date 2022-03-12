Юрий Каминский: «Не назвал бы оптимальными те условия, в которых моя группа и группа Башикрова работали в олимпийском сезоне»

Теги сборная России Юрий Каминский Сергей Башкиров Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал разделение команды на группы.

Часть спортсменов в этом сезоне тренировалась у Каминского, другая часть – у Сергея Башкирова.

— Отношения между вашей группой и группой Сергея Башкирова — это сотрудничество или противостояние?

— И то, и другое.

— А что хотелось бы скорректировать лично вам?

— Взаимодействие хотелось бы улучшить. Собственно, само разделение на две равноценные команды произошло в биатлоне достаточно внезапно. Сейчас мы нашли определенные точки соприкосновения.

Другой вопрос, как именно мы будем создавать обеим командам равноценные условия для подготовки. Откровенно говоря, я бы не назвал оптимальными те условия, в которых работала и моя группа в олимпийском сезоне, и группа Башкирова, – сказал Каминский.

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