Валерия Васнецова выступит на этапе Кубка России в Уфе

Биатлонистка Валерия Васнецова выступит на этапе Кубка России по биатлону в Уфе.

Находясь в Пекине на Олимпиаде-2022, Васнецова заболела коронавирусом. Из-за этого она провела больше недели на карантине и не выступила на Играх.

«Васнецова провела сбор в Сочи и готова выступить на Кубке России в Уфе. После болезни она еще не на сто процентов восстановилась, но состояние у нее нормальное», – сообщил тренер спортсменки Иннокентий Каринцев.

Расписание трансляций финала Кубка России и чемпионата России по биатлону в Уфе