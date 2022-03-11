Валерия Васнецова выступит на этапе Кубка России в Уфе

Теги сборная России жен Кубок России Иннокентий Каринцев Валерия Васнецова Биатлон

Биатлонистка Валерия Васнецова выступит на этапе Кубка России по биатлону в Уфе. 

Находясь в Пекине на Олимпиаде-2022, Васнецова заболела коронавирусом. Из-за этого она провела больше недели на карантине и не выступила на Играх. 

«Васнецова провела сбор в Сочи и готова выступить на Кубке России в Уфе. После болезни она еще не на сто процентов восстановилась, но состояние у нее нормальное», – сообщил тренер спортсменки Иннокентий Каринцев. 

Расписание трансляций финала Кубка России и чемпионата России по биатлону в Уфе

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