Ульсбю-Ройселанн о возможном завершении карьеры: «Я пытаюсь фокусироваться на настоящем, а затем использую апрель, чтобы найти все ответы»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о проблемах, которые возникают у нее из-за травмы бедра.

Травма не мешает спортсменке бегать на лыжах и ездить на велосипеде, но она не может заниматься бегом и вынуждена отчасти ограничивать лыжероллерные тренировки.

– Насколько тебе больно во время тренировок?

– Я могу чувствовать боль, когда бегу на лыжах, но это зависит о того, в каком периоде я нахожусь. Лыжи – это, по крайней мере, гораздо более приятный способ движения, чем лыжероллеры. Велосипед – это, пожалуй, лучшая способ движения.

После сезона я снова все обдумаю вместе с врачами. Я хочу иметь хорошо функционирующее тело к моменту завершения карьеры, и быть уверенной, что я не захожу слишком далеко.

– Может выйти так, что травма положит конец карьере?

– Лучше не станет, но может стать немного хуже. Может быть, мне придется еще больше бегать на лыжах, и делать то, что мягко воздействует на мое бедро. Будет ли это препятствием, я пока не знаю. Потому что я очень люблю сложные задачи. Интересно посмотреть, как далеко я могу зайти, что можно сделать, а что нет. Делать невозможное тоже здорово.

Я пытаюсь фокусироваться на настоящем, а затем использую апрель, чтобы найти все ответы. Прямо сейчас я нахожусь в конце сезона, который был невероятно хорош, и который может стать еще лучше. Было бы неправильно принимать решение сейчас, здесь большую роль играют эмоции.

– Что значит для тебя победа в общем зачете Кубка мира?

– Это было бы очень здорово, и если я продолжу карьеру, в будущем может быть больше фокуса на чемпионатах мира. Следующие ЧМ пройдут в Оберхофе и Нове-Место – это невероятно крутые места. Еще есть некоторые неиспытанные вещи. Например, я никогда не выигрывала в Холменколлене, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

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