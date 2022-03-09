Дмитрий Васильев: «Смена гражданства для российских спортсменов вряд ли что-то изменит. Будет такая же коллективная травля»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о возможных переходах российских биатлонистов в сборные других стран.

«Все зависит от страны, которую выберут. Если Казахстан или Узбекистан, то это одно. Хотя я в любом случае к этому отношусь негативно. В другой мировой ситуации я бы нормально относился, а в нынешней мне не очень нравится такая идея.

Пусть те девочки и ребята, которые на это решатся, не забывают, что они все равно русские и все об этом знают. Отношение на Западе к ним не изменится. Мы же видим сейчас, что отношение ко всему русскому резко отрицательное.

Поэтому смена гражданства вряд ли что изменит. Даже если получить американское гражданство, отношение останется как к русскому. Думаю, это сильно не поменяет ситуацию и будет такая же коллективная травля, как в отношении на ЧМ-2019 со стороны «демократов» из западных стран.

В случае смены гражданства спортсмены окажутся между двумя огнями — реверансом не в защиту страны в трудную минуту и травлей со стороны Запада.

Понимаю: для спортсмена это главная трагедия. Век спортсмена очень короткий, и ему нужно как можно больше соревноваться, чтобы его спортивная жизнь осталась яркой.

Но, с другой стороны, произошел мировой катаклизм, и думать, что он тебя не коснется – ошибка. Это касается абсолютно всех людей на Земле. Выбор за каждым спортсменом.

Ни в коем случае нельзя запрещать и навязывать. Спортсмен должен сам взвесить все риски и принять единственно правильное решение для него», – сказал Васильев.