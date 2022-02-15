Васильев о Латыпове: «На последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в ответственный момент»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Эдуарда Латыпова за выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Я представить не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. У тебя было 50 секунд! Просто стреляй спокойно, пусть и с дополнительными патронами, и все. Почему Кристиансену никакой ветер не мешал попасть пять из пяти, а Эдик пережидал ветер. Значит он просто не умеет стрелять.

Я это только так понимаю. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз. Его заколбасило так, что уже выстрелить не мог, а надо было спокойно работать как Логинов. Это великая трагедия российского биатлона.

Последний этап Латыпов не должен больше бегать. Он будет бояться его. У нас таких примеров было сколько угодно. Тот же Алгис Шална (выступавший за сборную СССР – Sports.ru) бегал нормально эстафеты, но после того, как в Сараево сделал два круга, и дальше стал постоянно на них заходить.

Или возьмите Гараничева, который провалив раз эстафету, стал делать это постоянно. Скорее всего, средние этапы Эдик способен еще пробежать, но на последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», – сказал Васильев.

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки

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