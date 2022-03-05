Эмильен Жаклен: «Очень жаль, что на Кубке мира нет украинцев, россиян и белорусов»

Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен высказался о проведении гонок Кубка мира в период событий на Украине.
«Очень жаль, что здесь нет украинских спортсменов. А также россиян и белорусов – думаю, что они не имеют никакого отношения к этому конфликту.
Я говорил с некоторыми из них – никто не хочет происходящего. Всегда грустно видеть, что спортсмены, как и жители этих стран, подвергаются негативному воздействию. Я бы хотел, чтобы ничего не было.
Меня немного беспокоит, что продолжаю соревноваться в такой ситуации – создается впечатление, что я эгоцентричен. Но, с одной стороны, продолжать заниматься спортом значит подарить немного счастья в этот период», – сказал Жаклен.