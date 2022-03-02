Исполком IBU 2 марта обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в среду, 2 марта, обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине.

«Исполком соберется, чтобы принять решение о дальнейших мерах после недавних событий, связанных с конфликтом России и Украины», – говорится в сообщении IBU.

Ранее IBU объявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет.

Сборные России и Беларуси отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине.