Исполком IBU 2 марта обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в среду, 2 марта, обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине. 

«Исполком соберется, чтобы принять решение о дальнейших мерах после недавних событий, связанных с конфликтом России и Украины», – говорится в сообщении IBU.

Ранее IBU объявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. 

Сборные России и Беларуси отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. 

Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине. 

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