Анатолий Хованцев: «Белорусские биатлонисты добавят конкуренции и зрелищности чемпионату России. В отсутствие Кубка мира это было бы интересно»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал новость о том, что белорусские биатлонисты могут выступить на чемпионате России.

«Почему бы действительно не провести соревнование между российскими и белорусскими биатлонистами? Это можно сделать, например, в рамках чемпионата России. В отсутствие Кубка мира это было бы интересно.

Мужской и женский составы белорусской сборной показывают хороший результат и имеют высокий рейтинг на Кубке мира. Они добавят конкуренции и зрелищности чемпионату России», – сказал Хованцев.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации с Украиной запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.