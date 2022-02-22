Александр Тихонов: «У нас с Вяльбе похожий характер, у меня была дисциплина. Попробуйте у меня что-нибудь недовыполнить – получите под задницу ногой»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, почему лыжные гонки оказались самыми успешным видом спорта для России на Олимпиаде в Пекине.

Российские лыжники завоевали 11 медалей. 

«У нас с Вяльбе очень похожий характер: у меня была дисциплина тренировочного процесса. Попробуйте у меня что-нибудь недовыполнить – получите под задницу ногой. Я мог физически наказать.

И результаты были на протяжении 13 с половиной лет. При мне в биатлоне завоевали 24 золотые медали, 27 серебряных, 19 бронзовых – ни норвежцы, и немцы тогда столько не выигрывали.

А сейчас мы 14 лет влачим безмедальное существование. На этой Олимпиаде нам еще повезло, есть момент везения в спорте.

А Лена Вяльбе – молодец. Сохранила коллектив, удержала тренеров. Без Суворова Альпы не перейдешь», – сказал Тихонов. 

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