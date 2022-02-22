«Я никогда не тратила время бессмысленно – не тренировалась только ради того, чтобы тренироваться». Ройселанн о рациональности в подготовке

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала о рациональном подходе к тренировкам.

«Нужно принимать разумные решения, чтобы достичь вершины. Я всегда думаю о том, что каждый раз поможет мне стать сильнее.

Я никогда не тратила время на тренировках бессмысленно – не тренировалась только ради того, чтобы тренироваться. Возможно, это из-за того, что хоть мне и нравится сам процесс, я не испытываю к нему любви», – сказала Ройселанн.

«Речь идет о том, чтобы найти нужный для вас подход. Думаю, что на тренировках многие совершают ошибки, пытаясь скопировать кого-либо. Но если вы копируете слишком много, то подготовка в итоге будет смазанной», – отметил Тарьей Бо.

Медальный зачет Пекина-2022 по видам спорта: Россия забрала фигурное катание, Норвегия – биатлон, Нидерланды – коньки