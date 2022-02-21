Рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве.

Спортсменов в аэропорту встречает оркестр.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

Сборная России завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие