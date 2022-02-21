Рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

Теги Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Биатлон

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве. 

Спортсменов в аэропорту встречает оркестр. 

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

Сборная России завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

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