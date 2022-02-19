Бьорндален о сборной Китая на Олимпиаде: «Мы не достигли своих целей, и я как главный тренер буду нести за это ответственность. Я потерпел неудачу»

Восьмикратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по биатлону подвел итоги выступления команды на Играх в Пекине.

Лучшим результатом сборной Китая стало 22-е место Фанмин Чэна в гонке преследования.

– Очевидно, что в плане результатов все прошло очень плохо. Мы не достигли своих целей, и я как главный тренер буду нести за это ответственность. Я потерпел неудачу.

Я не хочу покидать тонущий корабль. Есть желание выполнить задачи, которые были обозначены перед руководством. Было бы здорово сделать это, но для того, чтобы это произошло, многое должно совпасть.

– Что говорит Дарья (Домрачева)?

– Мы ведем всевозможные дискуссии о том, что делать в будущем. Есть много интересных возможностей, как в тренерской работе, так и в других направлениях. Мы получали много интересных запросов на тренерские должности, которые были интересными, но нужно закончить сезон, и тогда мы подведем итоги, – сказал Бьорндален.

Как дела у Бьорндалена и Домрачевой, тренирующих китайцев? Удивились ленивой команде, дали лучший результат за много лет