Казакевич о возможной отставке Шашилова: «Я точно знаю, что он продолжит работу со мной, а как все сложится – покажет время»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о совместной работе с тренером женской сборной Михаилом Шашиловым.

Ранее Казакевич выиграла серебро эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Эта наша общая заслуга, он вел меня на протяжении всего пути – с 13 лет. Он верил в меня больше, чем кто-либо другой.

Хотела бы я, чтобы он продолжил работать со сборной? Это сложный вопрос, но я точно знаю, что он продолжит работу со мной, а как все сложится – покажет время», – сказала Казакевич.

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