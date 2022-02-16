Эдуард Латыпов: «Смешанные чувства – и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно. Спасибо всем за добрые и теплые слова»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциях после бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также поблагодарил за поддержку. 

Сборная России лидировала с преимуществом более 50 секунд, однако на последней стрельбе Латыпов зашел на два штрафных круга. 

«Смешанные чувства сейчас, и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде – вы лучшие.

Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня», – написал Латыпов. 

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Публикация от Эдуард Латыпов (@edlatypov)

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