Эдуард Латыпов: «Смешанные чувства – и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно. Спасибо всем за добрые и теплые слова»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциях после бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также поблагодарил за поддержку.

Сборная России лидировала с преимуществом более 50 секунд, однако на последней стрельбе Латыпов зашел на два штрафных круга.

«Смешанные чувства сейчас, и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде – вы лучшие.

Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня», – написал Латыпов.

Крах Латыпова на стрельбе: наши биатлонисты чуть не взяли золото в эстафете, но Эдик посыпался

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде