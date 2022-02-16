Муж Нигматуллиной: «У Ульяны есть небольшие проблемы со здоровьем, но она терпит через зубы, чтобы доработать Олимпиаду до конца»

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Личный тренер и супруг российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной Ильшат Нигматуллин прокомментировал ее выступление в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Сборная России завоевала серебряные награды, Нигматуллина бежала на четвертом этапе. 

«Ульяна полностью справилась с задачей на гонку, тактически грамотно прошла первый круг и затем добавляла на втором и третьем. Ногами она отработала так, как мы с ней и договаривались.

Она думала о технике и о том, как ей надо пройти круги. Ходом она смотрелась очень хорошо. На дистанции было видно, что Эльвира Оберг поворачивала голову в ее сторону.

Конечно, силы на масс-старт еще есть. Как показывает практика, она может до конца сезона держать хороший уровень без особой усталости.

У Ульяны есть небольшие проблемы со здоровьем после того, что летом произошло, но она терпит через зубы, чтобы доработать всю Олимпиаду до конца и пробежать все гонки.

Потом будет перерыв, она восстановится и проведет заключительные три этапа Кубка мира в этом сезоне», – сказал Нигматуллин. 

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