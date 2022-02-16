Светлана Миронова: «Хочу попросить прощения у команды за штрафной круг в эстафете, а также хочу поблагодарить их за то, что они были такими сильными сегодня»

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Миронова бежала третий этап гонки и после стрельбы стоя, к которой она подходила лидером, зашла на штрафной круг. Сборная России в итоге финишировала второй.

«Для меня сегодня самое сложное было – стрельба в стойке. Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг, а также хочу поблагодарить их за то, что они были такими сильными сегодня», – сказала Миронова в эфире телеканала «Россия 1».

За Россию в эстафете также выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

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