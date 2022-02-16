Дмитрий Васильев: «Большунову не нужен биатлон – у него все прекрасно получается в лыжах. У него есть все шансы стать легендой мирового спорта»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о возможности перехода лыжника в биатлон.

– Может, Большунову стоит перейти в биатлон? Новый вызов для амбициозного спортсмена.

– Я так не считаю. И не надо думать, что если он такой успешный гонщик, то он так же будет выступать в биатлоне. Сколько уже таких примеров было. Сильные лыжники приходили в биатлон, у них ничего не получалось, а потом они начинали бежать медленнее биатлонистов.

Большунову не нужен биатлон – у него все прекрасно получается в лыжах. У него есть все шансы стать легендой мирового спорта. Я уверен, что Большунов еще не одну сможет успешно провести. Все впереди, – сказал Васильев.

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