Цветков о бронзе в эстафете: «Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я испытывать приятные воспоминания об этой победе»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Максим Цветков Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я в свою очередь испытывать приятные воспоминания об этой победе и гонке», – рассказал Цветков.

«Всем большое спасибо за поздравления, было очень много сказано теплых слов, написано в социальных сетях после эстафеты. Всем тем, кто помогал нам добраться до пьедестала. Очень круто испытывать такие эмоции», – отметил Карим Халили.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные