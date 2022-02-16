Цветков о бронзе в эстафете: «Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я испытывать приятные воспоминания об этой победе»

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я в свою очередь испытывать приятные воспоминания об этой победе и гонке», – рассказал Цветков.
«Всем большое спасибо за поздравления, было очень много сказано теплых слов, написано в социальных сетях после эстафеты. Всем тем, кто помогал нам добраться до пьедестала. Очень круто испытывать такие эмоции», – отметил Карим Халили.
Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?