Цветков о бронзе в эстафете: «Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я испытывать приятные воспоминания об этой победе»

Российский биатлонист поделился эмоциями от бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Надеюсь, что эта медаль будет греть мою душу, а я в свою очередь испытывать приятные воспоминания об этой победе и гонке», – рассказал Цветков.

«Всем большое спасибо за поздравления, было очень много сказано теплых слов, написано в социальных сетях после эстафеты. Всем тем, кто помогал нам добраться до пьедестала. Очень круто испытывать такие эмоции», – отметил .

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?