Владимир Драчев: «Не надо говорить, что наши биатлонисты сегодня проиграли золото, нужно говорить, что мы выиграли бронзовые медали»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев

«Я бы сказал, что это большое разочарование, такой шанс, конечно. Сегодня была русская гонка, наш русский мороз, руки замерзают, лыжи не едут.

Что случилось с Эдуардом, один он только знает, конечно, на огневом рубеже отдавать медаль – не очень хорошо. Но это прекрасная медаль, любая олимпийская медаль идет в копилку, это на века. Конечно, это не золото, которое могли завоевать, но и это хорошо.

Не надо говорить, что наши биатлонисты сегодня проиграли золото, нужно говорить, что мы сегодня выиграли бронзовые медали. У нас был шанс, до последнего рубежа шли первыми.

Это биатлон, как в бобслее – четыре попытки, не хватило на одном рубеже, понимаем, насколько тяжело, какой стресс испытывают спортсмены», – цитирует Драчева ТАСС.

«Думаю, он сломался на подходе к рубежу, у него была огромная ответственность. Надо было не думать о медали, а работать только на качество стрельбы, он умеет это делать. Но получилось то, что не надо делать в биатлоне, к сожалению.

При этом бронза есть бронза, и если бы за пять минут до старта нам сказали о такой награде, мы были бы счастливы, сейчас же эта медаль без эмоций для болельщиков.

Cчитаю, что расстановка на отрыв была прекрасная. На последнем этапе не было сильных лидеров. Просто мы увидели психологический срыв, такое бывает», – приводит слова Драчева Metaratings.

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