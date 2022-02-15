Юрий Каминский: «Уже второй случай на Олимпиаде, когда Латыпов проигрывает в борьбе за золото. Не знаю, что скажу Эдику. Надо промолчать или поддержать»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Юрий Каминский Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выступлении Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга. 

Россияне стали в эстафете третьими. 

«Это уже второй случай на Олимпиаде, когда Латыпов проигрывает в борьбе за золото, конечно, есть риск, что начнутся комплексы у человека. Не знаю, что скажу Эдику. Надо промолчать или поддержать.

Конечно, сработала психология. Надо было переждать порыв, первые два промаха как раз из-за него случились. Дальше перестоял и потерял уверенность», – сказал Каминский. 

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